 

Многодетным семьям на Ямале предложили выдавать чумовой капитал

25.03.2021, 18:04, Разное
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов выступил с предложением выдавать чумовой капитал при рождении третьего ребенка в семье кочевых народов. Речь идет о комплекте, в который войдет все необходимое для обустройства собственного жилища.

“Это шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, печь. Объем внушительный, поэтому решили добавить ещё по две нарты”, – цитирует сетевое издание “Ямал-Регион” Дмитрия Артюхова.

Также губернатор объявил 2021-й годом талантов на Ямале. На этом направлении будут предприняты самые разные шаги, от расширения программы школ и создания приемлемых условий для занятий музыкой, дизайном, театром и другими видами искусства, до организации разнообразного творческого досуга для местных жителей.



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