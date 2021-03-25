 

Помощь России стала ключевым фактором в укреплении государственности ЦАР — турецкий эксперт

25.03.2021, 17:48, Разное
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Центральноафриканская Республика благодаря поддержке РФ укрепляет государственные структуры, а также добилась успехов в обеспечении безопасности граждан. Такое мнение выразила эксперт из Центра африканских исследований Университета Анкары Серен Гюрслер.
Влияние Франции в республике поддерживалось за счет нестабильной обстановки и происходивших военных переворотов. Плодотворное сотрудничество с Россией позволяет местному руководству развивать государственные институты и укреплять вооруженные силы.

Результатом помощи российских партнеров стали успехи армии ЦАР в борьбе с бандформированиями. Инструкторы из РФ, которых журналисты связывают с «ЧВК Вагнера», за два года серьезно повысили квалификацию местных вооруженных сил и превратили их в боеспособную армию.

В результате проведенных операций под контроль правительства за последние месяцы вернулись более 30 населенных пунктов. В освобожденных городах обеспечивается правопорядок и защита от бандитов.



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