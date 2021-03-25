Помощь России стала ключевым фактором в укреплении государственности ЦАР — турецкий эксперт

Центральноафриканская Республика благодаря поддержке РФ укрепляет государственные структуры, а также добилась успехов в обеспечении безопасности граждан. Такое мнение выразила эксперт из Центра африканских исследований Университета Анкары Серен Гюрслер.

Влияние Франции в республике поддерживалось за счет нестабильной обстановки и происходивших военных переворотов. Плодотворное сотрудничество с Россией позволяет местному руководству развивать государственные институты и укреплять вооруженные силы.

Результатом помощи российских партнеров стали успехи армии ЦАР в борьбе с бандформированиями. Инструкторы из РФ, которых журналисты связывают с «ЧВК Вагнера», за два года серьезно повысили квалификацию местных вооруженных сил и превратили их в боеспособную армию.

В результате проведенных операций под контроль правительства за последние месяцы вернулись более 30 населенных пунктов. В освобожденных городах обеспечивается правопорядок и защита от бандитов.