 

Ученые нашли в орехах неожиданное свойство для здоровья сердца

25.03.2021, 17:48, Разное
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Медицинские эксперты заявили, что добавление в рацион орехов позволяет улучшить здоровье сердца и снизить риски развития сердечных заболеваний, например инфаркта. Однако исследователи предупредили, что из-за высокой калорийности их следует употреблять осторожно.
Сотрудники американской клиники Майо провели исследование, результаты которого показали, что орехи препятствуют образованию холестериновых бляшек в артериях путем снижения уровня низкоплотных липопротеинов и триглицеридов. Кроме того, если нет медицинских противопоказаний, то можно употреблять любые орехи.

По словам медиков, в ядре орехов содержатся ненасыщенные жиры, омега-3 жирные кислоты, клетчатка, витамин Е, L-аргинин и растительные стеролы. Но при этом орехи весьма калорийны, поэтому употреблять их рекомендуется в чистом виде и небольшими порциями без сахара и шоколада.

Источник: ria.ru



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