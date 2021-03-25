Ученые нашли в орехах неожиданное свойство для здоровья сердца

Медицинские эксперты заявили, что добавление в рацион орехов позволяет улучшить здоровье сердца и снизить риски развития сердечных заболеваний, например инфаркта. Однако исследователи предупредили, что из-за высокой калорийности их следует употреблять осторожно.

Сотрудники американской клиники Майо провели исследование, результаты которого показали, что орехи препятствуют образованию холестериновых бляшек в артериях путем снижения уровня низкоплотных липопротеинов и триглицеридов. Кроме того, если нет медицинских противопоказаний, то можно употреблять любые орехи.

По словам медиков, в ядре орехов содержатся ненасыщенные жиры, омега-3 жирные кислоты, клетчатка, витамин Е, L-аргинин и растительные стеролы. Но при этом орехи весьма калорийны, поэтому употреблять их рекомендуется в чистом виде и небольшими порциями без сахара и шоколада.

Источник: ria.ru