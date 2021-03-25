Королевский суд Лондона отказал Джонни Деппу в праве на апелляцию по делу о клевете The Sun

Голливудский актер Джонни Депп не сможет обжаловать решение суда нижней инстанции, Королевский суд Лондона отказал ему в этом праве. Поэтому решение суда о том, что в статье The Sun, утверждавшей о насилии Деппа по отношению к своей бывшей жене Эмбер Херд, говорится правда, остается в силе.

В 2020 году Джонни Депп обвинил издание The Sun в клевете. Актер утверждал, что в нем была опубликована лживая статья, будто бы он систематически избивал и унижал Эмбер Херд. Несмотря на то, что его экс-супруге не удалось доказать в суде факт насилия со стороны Деппа Высокий суд Лондона все же счел, что утверждение, приведенное в статье издания, соответствует истине. Поэтому компенсацию Деппу за нанесенный его репутации ущерб суд назначать отказался.

Брак между Джонни Деппом и Эмбер Херд продлился чуть больше года. После этого актриса начала заявлять, что бывший супруг поднимал на нее руку. Но за актера заступились его бывшая гражданская жена Ванесса Паради, подруга Пенелопа Крус и бывшая девушка Вайнона Райдер. Все они утверждали, что Джонни Депп никогда не был агрессивным. Однако это не помогло ему удержаться во франшизе «Фантастические твари и где они обитают», киностудия Warner Bros. разорвала с ним контракт.

Источник: mir24.tv