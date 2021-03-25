 

Ингеборга Дапкунайте, Варвара Шмыкова и другие на открытии выставки в Москве

25.03.2021, 17:28, Разное
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В эту среду, 24 марта, в “Гараже” показали не одну, а сразу три выставочных проекта: “Настоящее время”, “Выбирая дистанцию” и “Невидимый звук”. По словам главного куратора Екатерины Иноземцевой, все эти экспозиции говорят о важных темах, в том числе о локальных художественных сообществах, о попытке найти позитивные моменты после непростого жизненного периода и о необходимости продолжения международного взаимодействия.

Гостями презентации стали десятки звезд и представителей светской Москвы: Ингеборга Дапкунайте, Полина Аскери, Светлана Устинова, Наталья Максимова, Ксения Чилингарова, Варвара Шмыкова и другие. При этом основатели музея и экс-супруги Дарья Жукова и Роман Абрамович пропустили торжественное открытие. Отсутствие Дарьи можно объяснить тем, что – пока по неподтвержденной информации – она недавно стала мамой в третий раз (якобы у нее и ее мужа Ставроса Ниархоса родился сын).

С 26 марта экспозиция станет открыта для всех желающих.

Ингеборга Дапкунайте и Антон Белов, директор “Гаража”Полина АскериВарвара ШмыковаВика ГазинскаяКсения СоловьеваКсения ЧилингароваАлександра РевенкоВиктория Чуманова (Чума Вечеринка)

Юрате Гураускайте



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