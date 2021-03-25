 

«Адмирал Горшков» провел успешные стрельбы по Новой Земле

25.03.2021, 17:22, Новости дня
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Фрегат «Адмирал Горшков» провел успешные стрельбы ракетным комплексом по цели на берегу Новой Земли, сообщила пресс-служба Северного флота.

«Ракетная стрельба состоялась в первой половине дня в акватории Баренцева моря. Цель, расположенная на острове Южный архипелага Новая Земля, была успешно поражена крылатой ракетой «Оникс» на расстоянии свыше 300 километров от точки пуска», – цитирует сообщение флота РИА «Новости».

Во время учений охрану водного района и обеспечение стрельб проводили ледокол «Илья Муромец», многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус» и морской буксир «МБ-110» Северного флота. Стрельбы проводились на полигоне боевой подготовки Баренцева моря, закрытого для полетов и гражданского судоходства.

Ранее Северный флот сообщал, что фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море для проведения испытаний гиперзвуковых ракет «Циркон».



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