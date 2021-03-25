“Какие вы, Топольки, милые”. Жена Тополи певица Alyosha поделилась семейными снимками

Украинская певица Alyosha 24 марта в Instagram опубликовала снимки, сделанные во время прогулки с тремя детьми.

На заглавном фото артистка запечатлена в кадре возле коляски вместе с сыновьями.

“Мы так любим прогулки”, – подписала она снимок.

“Какие вы, Топольки, милые”, – отреагировали фолловеры.

“Старший мальчик – копия мамы”, – написали в комментариях пользователи сети.

“Когда покажешь доченьку?” – прокомментировали публикацию подписчики.

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Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger)

Alyosha (Алена Кухар) замужем за фронтменом украинской группы “Антитіла” Тарасом Тополей. Они поженились в 2013 году. Пара воспитывает двоих сыновей, Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.

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