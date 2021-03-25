В Польше умер еще один украинец, который попал в ДТП в начале марта

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25.03.2021, 17:14, Новости дня
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В польской больнице скончался еще один украинец, пострадавший в аварии автобуса “Познань-Херсон” 6 марта, количество погибших в ДТП возросло до шести. Об этом “Інтерфакс-Україна” сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, 24 марта в больнице Жешува умер гражданин Украины. Никоненко отметил, что сейчас решается вопрос репатриации тела в Украину. Следовательно, количество погибших в той аварии возросло до шести человек.

По его словам, в больницах остаются двое украинцев, одна женщина – в тяжелом состоянии.

6 марта с эстакады в кювет слетел автобус “Познань – Херсон” с 57 украинцами. Ранее сообщалось, что погибло пять человек, более 40 пострадали. По предварительной версии, водитель транспортного средства не справился с управлением.

По предварительной версии, водитель транспортного средства не справился с управлением. Один из пострадавших пассажиров автобуса Михаил Токмаков рассказал, что водитель мог заснуть. “Минут за 50 до инцидента он вырубился, он сильно вильнул на пустой трассе. Уже было понятно, что водитель засыпал”, – отметил он. 7 марта польские правоохранители предъявили водителю автобуса обвинение в непредумышленном убийстве, ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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