Реализация проекта “Метинвест Политехники” позволит мариупольцам посещать любую часть парка – архитектор

Строительство первого негосударственного горно-металлургического университета “Метинвест Политехника” в городском парке Мариуполе оживит этот парк и позволит горожанам посещать любую его часть. Об этом в интервью УНИАН рассказал нидерландский архитектор проекта, директор компании MADMA urbanism+landscape и архитектурного бюро MASA architects Хироки Мацуура.

“Кроме здания университета, мы хотим оживить все пространство в районе университета и парка. Сейчас только четверть территории парка благоустроена, остальная часть заброшена. Мы должны позволить людям посетить любую часть парка, чтобы по-настоящему его оживить”, – сказал он.

По словам Мацууры, сам университет спроектирован таким образом, чтобы улучшить парковую часть территории.

“Мы хотим сделать здание университета частью парка. Оно, конечно же, будет выполнять функции университета, но, к примеру, на первом этаже мы хотим продлить парк в само здание, сделать здание частью парка”, – сообщил архитектор.

Первый негосударственный горно-металлургический университет, основанный группой “Метинвест”, откроется в Мариуполе. Это будет полноценный вуз с профессиональным преподавательским составом, современными образовательными программами и технологиями, дипломами гособразца и возможностью бесплатного обучения.

Строительство планируется в городском саду Мариуполя, территорию которого полностью реконструируют в ходе строительства.

Первый набор студентов в горно-металлургический университет “Метинвест Политехника” запланирован на сентябрь 2022 года.

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