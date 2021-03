Власти Латвии, Литвы и Эстонии запретили въезд более 100 сторонникам Лукашенко

Власти Латвии, Литвы и Эстонии ввели санкции против 118 сторонникам режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба президента Литовской Республики Гитанаса Науседы.

“Литва, Латвия и Эстония согласовали новый пакет национальных и региональных санкций против представителей белорусского режима. Сегодня будет обнародован список, в который вошли еще 118 сторонников режима, попадающих под национальные санкции”, – сказано в сообщении.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс уточнил, что речь идет, в частности, о запретах на въезд 118 гражданам Беларуси из “правоохранительных органов и органов правосудия, ответственных за систематическое преследование протестующих”.

Президент Литвы Науседа сегодня встретился с лидером белорусского гражданского общества Светланой Тихановской. Отмечается, что встреча прошла в день, когда оппозиция и белорусская диаспора за границей отмечают День Воли – независимости Беларуси. Науседа выразил надежду, что скоро настанет день, когда народ Беларуси сможет официально отпраздновать эту дату с законно избранными представителями власти свободного и демократического государства.

Он также выразил поддержку белорусскому гражданскому обществу и деятельности созданного Тихановской Координационного совета.

Кроме того, как сообщает МИД Эстонии, 19 государств – Эстония вместе с Австрией, Бельгией, Канадой, Чешской Республикой, Данией, Финляндией, Германией, Исландией, Латвией, Литвой, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Румынией, Словакией, Швейцарией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами Америки – выражают свою полную поддержку созданию Международной платформы подотчетности для Беларуси. Речь идет о международной и независимой платформе для сбора и сохранения доказательств серьезных нарушений прав человека, совершенных во время и после президентских выборов в Беларуси в 2020 году.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

