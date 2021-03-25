Щербина: Подавляющее большинство украинцев уверены, что коронавирус создан искусственно. Десятилетия негативного отбора сделали свое дело

Дошли руки до “коронавирусного” опроса “Рейтинга”.

Украинский народ подавляющим большинством в 71% уверен, что коронавирус создан искусственно. Примечательно, что из них всего 16% полагают, что это с целью заработка на вакцине. А более всего – 40% – считают, что это для уменьшения количества населения.

Ну, что сказать. Десятилетия негативного отбора сделали свое дело. І нема на то ради.

Метафизически, наверное, за это и пандемия.

Источник: Сергій Щербина / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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