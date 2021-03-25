 

В РФ запатентовали новый Mitsubishi Outlander

25.03.2021, 17:12, Новости дня
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В РФ запатентовали обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander.

После проведения данного этапа станет возможным начать продажи на местном рынке. Эксперты прогнозируют, что первые экземпляры появятся в РФ в следующем году. Локальное производство кроссовера Mitsubishi Outlander налажено на заводе в Калуге. Напомним, презентация модели прошла в прошлом месяце. Автомобиль сменил актуальную платформу на CMF-C/D. Под капотом паркетника применили 2,5-литровый бензиновый агрегат на 181 л.с.

Кроме того в продажу японский кроссовер поступит с передним или полным приводом. Вместе с тем модель отличается двухуровневой светодиодной оптикой, стильными фонарями, а также улучшенной решеткой радиатора.



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