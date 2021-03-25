 

Ученые: Коронавирус поражает клетки ротовой полости человека

25.03.2021, 16:54, Разное
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Ученые из США установили, что коронавирус способен поражать клетки ротовой полости человека. В основном заражение происходит через легкие и верхние дыхательные пути.
По словам специалистов, лучшее понимания процесса инфицирования поможет объяснить широкий спектр симптомов, на которые жалуются пациенты с коронавирусом. Самыми распространенными являются потеря вкуса и обоняния, сухость, возникновение язв. Результаты исследования говорят о том, что рот играет непосредственную роль в передаче COVID-19 в легкие или же пищеварительную систему посредством слюны.

В слюне людей с коронавирусом содержится высокий уровень зараженных частиц. Анализ данного биоматериала является таким же надежным, как и мазок из носа. Однако научные сотрудники до конца не могут понять, откуда SARS-CoV-2 берется в слюне. Не исключается, что он поступает из мокроты или же носового дренажа.

Некоторые части ротовой полости являются более восприимчивыми к коронавирусу. В образцах умерших пациентов с положительным тестом на COVID-19 РНК SARS-CoV-2 присутствовала в более чем 50% анализируемых слюнных желез.

Источник: medicalxpress.com



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