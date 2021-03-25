Ученые: Коронавирус поражает клетки ротовой полости человека

Ученые из США установили, что коронавирус способен поражать клетки ротовой полости человека. В основном заражение происходит через легкие и верхние дыхательные пути.

По словам специалистов, лучшее понимания процесса инфицирования поможет объяснить широкий спектр симптомов, на которые жалуются пациенты с коронавирусом. Самыми распространенными являются потеря вкуса и обоняния, сухость, возникновение язв. Результаты исследования говорят о том, что рот играет непосредственную роль в передаче COVID-19 в легкие или же пищеварительную систему посредством слюны.

В слюне людей с коронавирусом содержится высокий уровень зараженных частиц. Анализ данного биоматериала является таким же надежным, как и мазок из носа. Однако научные сотрудники до конца не могут понять, откуда SARS-CoV-2 берется в слюне. Не исключается, что он поступает из мокроты или же носового дренажа.

Некоторые части ротовой полости являются более восприимчивыми к коронавирусу. В образцах умерших пациентов с положительным тестом на COVID-19 РНК SARS-CoV-2 присутствовала в более чем 50% анализируемых слюнных желез.

Источник: medicalxpress.com