Виктор Дробыш усомнился в выходе Манижи хоты бы в первую десятку Евровидения

Виктор Дробыш надеется на поддержку братьев на песенном конкурсе «Евровидение-2021». В беседе с журналисткой Аленой Жигаловой он усомнился не только в победе Манижи, но и в ее выходе хотя бы в первую десятку. Также продюсер множества музыкальных шоу пояснил о работе с новым бойз-бендом с ЛГБТ-участником и за что «давал в морду».

Уважаемая Манижа

Виктор Дробыш стал гостем YouTube-шоу Алены Жигаловой «Алена, блин!». В беседе с хозяйкой студии он пояснил о своем опыте участия в подготовке конкурсантов для Евровидения. Также продюсер и композитор оценил творчество нынешней представительницы России, певицы Манижы. Он уверен, что сама исполнительница достаточно интересная и пользуется уважением коллег. Однако представленная для «Евровидения» песня Russian Women ему не понравилась. Беседуя с Аленой Жигаловой, музыкант выразил надежду на поддержку на конкурсе «каких-нибудь братьев». В ответ на это ведущая засмеялась, напомнив, что «мы со всеми переругались». В таком случае, с иронией ответил Дробыш, Россию поддержат сестры.

О вечном или танцевать?

Относительно феминистского посыла, заложенного в песне Манижы, то тут, как считает продюсер, придется разве что писать кратко на всех языках смысл этого месседжа. Только так, а также призвав всех бросить свои дела и праздный настрой, слушать российскую участницу, можно будет повысить шансы РФ в этом году. Однако конкурс ввиду бесконечных ограничений из-за пандемии коронавируса будет иметь больше развлекательного контента, без излишней философии и «вечных тем».

За что Дробыш «дал в морду»?

Рассказал Дробыш и о своих творческих планах. Сейчас он работает с новым бойз-бендом НГМ (Не говори маме). Несмотря на все более усиливающееся в стране влияние церкви и общественных деятелей, выступающих за укрепление морали, один из участников коллектива будет позиционировать себя, как представитель ЛГБТ. В свое время Виктор Дробыш в шутку заявил о необходимости введения смертной казни для геев. Теперь продюсер жалеет о тех словах, однако напоминает, что, как вариант, он также с юмором предлагал пороть людей нетрадиционной ориентации. Среди друзей музыканта представителей ЛГБТ достаточно много, заверил Дробыш, и все они поняли такую необычную шутку.

Деятель шоу-бизнеса заверил, что выступает против пропаганды однополых отношений. Особенно его возмущают случаи, когда авторитетные боссы музыкальных или телевизионных компаний принуждают начинающих артистов к подобным отношениям. За это Дробыш, по его признанию, даже «давал в морду». Однако необычный имидж группы «Не говори маме», уверен маститый музыкант, не отразится на карьере парней.

Источник: www.youtube.com