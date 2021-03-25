Дробыш раскрыл нетрадиционную ориентацию Влада Курасова из группы «Не говори маме»

Российский продюсер Виктор Дробыш раскрыл нетрадиционную сексуальную ориентацию солиста Влада Курасова из музыкального бойз-бенда «Не говори маме» — своего нового проекта. Он отметил, что своим высказыванием о том, что необходимо делать с геями никого обидеть не хотел, ведь у него самого множество друзей и коллег из ЛГБТ-сообщества.

Недавно продюсер неудачно пошутил про геев. В одном из выпусков YouTube-шоу «Алена, блин!» Виктор Дробыш заявил, что людей с нетрадиционной ориентацией необходимо «казнить или пороть». Но потом он признался, что лишь неудачно пошутил, а сам к ЛГБТ-сообществу относится нормально.

Композитор отметил, что «за базар нужно отвечать», но свои слова он назвал недопустимыми, такого же мнения были некоторые его друзья из ЛГБТ-сообщества. Кроме того, один из его подопечных сам раздумывает о каминг-ауте. Влад Курасов из группы «Не говори маме» имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, по мнению Дробыша, тот возражать не будет, если за него это сделает он.

Музыкальному деятелю нет никакого дела до нетрадиционной ориентации человека, поскольку она его не характеризует с положительной или отрицательной стороны, добавил Виктор Дробыш. Сам он неоднократно сталкивался с артистами, которых можно отнести к ЛГБТ-сообществу.

Источник: www.paparazzi.ru