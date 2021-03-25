Вакцина против рака мозга показала обещающий результат в исследовании



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Вакцины против рака не предупреждают злокачественные опухоли, а помогают организму справляться с ними. Раковые клетки умеют скрываться от сил иммунитета. Вакцины, которые являются средствами иммунотерапии, учат иммунитет находить и уничтожать их.

В новом исследовании ученые впервые испытали на людях вакцину против диффузной глиомы, одного из видов рака мозга. В 70% случаев в клетках этой опухоли присутствует одна и та же мутация – изменение в гене IDH1. Она приводит к появлению на раковых клетках новых белковых структур (неоэпитопов), которые иммунитет человека должен воспринимать как чужеродные. Таких изменений не бывает в здоровых тканях.

Вакцина от рака продемонстрировала длительный эффект

В исследовании вакцина против меланомы показала обещающую эффективность. В течение четырех лет ни один из участников исследования не умер.

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«Наша идея была в том, чтобы поддержать иммунную систему пациентов и использовать вакцину как направленный способ привлечь ее внимание к специфическим неоэпитопам опухоли»,- рассказал профессор Михаэль Платтен (Michael Platten) из Мангеймского университета, соавтор исследования.

Ранее вакцина против диффузной глиомы была успешно опробована на мышах. Сейчас ученые ее впервые испытали ее на людях – 33 пациентах с глиомой III или IV стадии. Вакцину назначали параллельно со стандартным лечением рака. На введение вакцины иммунитет 30 участников исследования отреагировал выработкой антител. У них выработались специфические Т-клетки против опухолей.

У пациентов с самым высоким уровнем специфических Т-клеток в крови ученые обнаружили псевдопрогрессирование опухоли. В этом случае увеличение ее в размерах происходит не за счет деления раковых клеток. Опухоль становится отечной, потому что ее атакует иммунная система. Это феномен ранее был описан при иммунотерапии.

Через три года после введения вакцины выживаемость участников исследования составила 84%. Опухоль не росла у 82% пациентов с хорошим иммунным ответом на вакцину. Серьезных побочных эффектов не было ни у кого из пациентов. Ученые указывают, что это самая ранняя фаза испытания новой вакцины на людях. В настоящее время еще нельзя судить о ее эффективности в полной мере, для этого нужно провести исследование с контрольной группой.