 

Звезда фильмов Disney Эшли Тисдейл впервые стала мамой

25.03.2021, 16:34, Разное
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Звезда фильмов Disney Эшли Тисдейл и музыкант Кристофер Френч стали родителями в минувший вторник, но только сегодня решили сообщить об этом миру. У пары родилась дочь, которой они дали довольно необычное имя.

Юпитер Айрис Френч прибыла на Землю 23.03.21, – подписала Эшли снимок, на котором ее новорожденная дочь уже крепко держит ее за палец.

Напомним, Тисдейл и Френч начали встречаться в декабре 2012 года, а помолвка звезд состоялась в августе 2013-го. Подарить кольцо возлюбленной Кристофер решил в одном из самых романтичных мест Нью-Йорка – на вершине небоскреба Эмпайр-Стэйт-Билдинг. 

Подготовка к свадебной церемонии длилась год. По признанию Тисдейл, она настоящий перфекционист, поэтому, чтобы все прошло идеально и без лишних переживаний за мероприятие, она наняла специальных свадебных организаторов. Девичник Эшли состоялся в мае 2014-го в Майами, а главной подругой на нем, как и на свадьбе, была актриса Ванесса Хадженс. Известно, что свадьба пары прошла 8 сентября 2014 года в частном поместье, а за безопасность 100 гостей, собравшихся на празднике, отвечал целый отряд охраны.

Новостью о беременности Эшли поделилась в сентябре, а чуть позже сообщила и пол ребенка. В Instagram Эшли также объяснила, почему они с мужем решились на расширение семьи только спустя шесть лет после свадьбы:

Я просто не была готова к этому шагу, потакала своему эгоизму и хотела, чтобы Крис какое-то время принадлежал только мне. Но, честно говоря, у меня и не было иного выбора. На моем пути к психическому здоровью какое-то время не было подходящего момента для таких огромных изменений в жизни. Я не наивна в понимании того, как сильно ребенок все меняет, потому что у меня есть племянница и много друзей с детьми. Я рада, что много работала над собой, прежде чем мы приняли это решение. За шесть лет брака мы заложили прочный фундамент, и это время нам показалось правильным. Я отдала все в руки Бога и вселенной, и, честно говоря, не испытывала из-за этого стресса, поэтому все произошло очень быстро.



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