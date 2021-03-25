 

Москвичам пообещали самый теплый день в марте

25.03.2021, 16:28, Новости дня
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Четверг, 25 марта, может быть самым теплым днем этого месяца в Москве, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На 15 часов – плюс 10,7 градуса, это будет самый теплый день этого месяца, по всей видимости», – отметил синоптик РИА «Новости».

Ранее в четверг Тишковец пояснял, что метеорологическая весна с устойчивой среднесуточной температурой выше нуля пришла в Москву с опозданием на четыре дня.



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