 

На Украине готовят экстрадицию Януковича

25.03.2021, 16:28, Новости дня
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Украинская генпрокуратура сообщила, что может начаться процедура экстрадиции бывшего президента страны Виктора Януковича по делу о захвате власти.

«Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования», – говорится в сообщении, опубликованном в Facebook ведомства.

Напомним, на Украине Януковича обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года, после чего ему пришлось бежать из страны.



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