Bloomberg – Макрон предупредил о «неприкрытой» угрозе турецкого вмешательства в выборы во Франции

Турция может попытаться повлиять на предстоящие выборы во Франции, считает президент Эммануэль Макрон. Правда, на какие именно выборы, региональные или президентские, лидер не уточнил. Как отмечает Bloomberg, это неожиданное заявление, ведь совсем недавно, несмотря на возросшую напряжённость, Париж и Анкара договорились о работе над восстановлением отношений.



Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность относительно возможных попыток Турции повлиять на предстоящие выборы в его стране, пишет Bloomberg.

«Это неприкрытые угрозы, так что, думаю, нам стоит сохранять ясный ум», — заявил французский лидер в интервью каналу France 5.

Как отмечает Bloomberg, эти слова со стороны Парижа достаточно неожиданны. В последнее время уровень напряжённости в отношениях между Макроном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вырос из-за целого ряда вопросов: от религии до разработки месторождений в восточной части Средиземного моря. Однако в январе этого года лидеры обменялись письмами и договорились работать над восстановлением отношений, а 2 марта провели беседу по видеосвязи.

Глава Франции не объяснил, каким образом турецкий коллега, по его мнению, может попытаться повлиять на выборы и о каких именно выборах идёт речь — региональных в июне, президентских в 2022 году или обоих сразу. Макрон ограничился предположением, что Анкара будет «играть на общественном мнении». Bloomberg считает, что это могла быть отсылка к влиянию Эрдогана на турецкие диаспоры.

При этом Макрон подчеркнул, что диалог с Анкарой по-прежнему необходим. Турция остаётся крупным торговым партнёром и главным союзником в борьбе с незаконной иммиграцией в Европу с Ближнего Востока. «Если вы внезапно скажете: «Мы больше не можем с вами работать, никаких больше обсуждений», они откроют двери и в Европу нагрянут 3 миллиона сирийских беженцев. Мы должны работать с Турцией», — уверен французский лидер.

Bloomberg объясняет, что в рамках своей кампании по переизбранию в попытке привлечь избирателей, склоняющихся к поддержке лидера крайне правых Марин Ле Пен, Макрон уделяет большое внимание проблемам, связанным с исламом и безопасностью. Эрдоган со своей стороны позиционирует себя как защитника суннитского ислама, что способствует обострению противоречий между двумя лидерами.

После прошлых президентских выборов во Франции Макрон обвинил Россию во взломе серверов его партии и распространении дезинформации. Позднее Национальное агентство безопасности информационных систем страны пришло к выводу, что за атакой мог стоять кто угодно, но американские власти до сих пор настаивают, что это были хакеры, действовавшие при поддержке российского правительства. Москва свою причастность отрицает.

По данным Bloomberg, европейские лидеры обсудят отношения с Турцией в ходе предстоящего саммита. В прошлом году в условиях обострения ситуации в Средиземном море ЕС угрожал Анкаре санкциями. Сейчас Макрон настаивает, что Эрдоган должен прояснить свою позицию — вместе он с союзниками по НАТО или против них. «С начала этого года я отметил со стороны президента Эрдогана желание возобновить отношения, поэтому я очень хочу верить, что этот путь возможен. Но мы не можем возобновлять отношения, если в них остаётся недосказанность», — цитирует Макрона ресурс.