 

Euronews – на фоне пандемии в Китае значительно увеличилось количество разводов

25.03.2021, 16:26, Новости дня
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За последнее десятилетие число разводов в Китае неуклонно растёт, а во время пандемии коронавируса эта тенденция значительно ускорилась. Как передаёт Euronews, в прошлом году распалось 8,6 миллионов браков, что почти в два раза больше, чем в 2019-м. Власти страны пытаются исправить ситуацию и обязали супругов ждать 30 дней после подачи документов на развод, однако, по прогнозам экспертов, из-за снижения рождаемости численность населения Китая к концу века может сократиться вдвое.

Дела Чжу Шенюна идут в гору — живущий в Шанхае консультант по вопросам брака и семьи недавно прославился на всю страну, заявив, что в год зарабатывает миллион юаней, или около 150 тысяч евро. Последнее десятилетие число разводов в Китае неуклонно растёт, во время пандемии эта тенденция значительно ускорилась — в прошлом году распалось 8,6 миллиона браков, это почти в два раза больше, чем в 2019-м.

ЧЖУ ШЕНЮН: Консультирование по вопросам брака и семьи в Китае — это как лечение рака, пары к нам обращаются, только когда появляются серьёзные проблемы: кто-то хочет развестись, муж изменяет жене, есть внебрачный ребёнок. Из-за обычных разногласий они к нам не приходят.

Государственная политика «Одна семья — один ребёнок» привела к гендерному дисбалансу. Сегодня в Китае мужчин на 30 миллионов больше, чем женщин. Чжу Шенюн говорит, что его задача — помочь согражданам избежать ненужных разводов. 

ЧЖУ ШЕНЮН: Во многих случаях китайские мужчины обвиняют в семейном кризисе своих жен, которые, в свою очередь верят таким глупостям и соглашаются: да, это моя вина, я недостаточно мягкая, я не слушалась родителей мужа. В то время как для жителей западных стран брак — это союз двух людей, в котором каждый несёт ответственность за проблемы.

Власти Китая пытаются исправить ситуацию — в частности, был принят закон, обязывающий супругов ждать 30 дней после подачи документов на развод. Между тем, по оценкам экспертов, из-за снижения рождаемости численность населения Китая к концу века может сократиться вдвое.

Дата выхода в эфир 23 марта 2021 года.



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