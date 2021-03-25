NYT – «касается всех американцев» — Байден собирается дать бой огнестрельному оружию в США

Столкнувшись уже со вторым случаем массового расстрела за последнюю неделю, администрация Байдена и демократы призвали к введению более строгих законов в сфере контроля над огнестрельным оружием, которые, в частности, подразумевают запрет скорострельных стволов, пишет The New York Times. Тем не менее, как отмечает газета, хотя американцы в целом поддерживают подобные начинания, добиться успеха Байдену будет непросто, учитывая яростное сопротивление республиканцев.



Reuters

Столкнувшись с уже вторым случаем массового расстрела за последнюю неделю, президент США Джо Байден и демократы в конгрессе призвали к скорейшему введению более строгих законов в области владения оружием — что немедленно встретило яростный отпор со стороны республиканцев, пишет The New York Times.

В своём кратком и мрачном заявлении Байден призвал сенат ввести запрет на скорострельные типы огнестрельного оружия и прикрыть лазейки в законодательстве, регулирующем проверку личности покупателей стволов, отметив, что подобные действия станут «шагами здравого смысла, которые спасут жизни в будущем».

Требования президента США принять меры во многом вписываются в привычный скорбный вашингтонский ритуал: призывы к введению ограничений на ношение и владение оружием последовали за массовым расстрелом, который на сей раз произошёл в продуктовом магазине в Колорадо, где были убиты 10 человек, включая полицейского.

«Это не является и не должно быть вопросом, стоящим на повестке какой-то одной партии, — это касается всех американцев, — заявил Байден. — Мы должны действовать».

Однако хотя результаты опросов указывают на широкую поддержку введения более жёстких законов в сфере контроля над оружием, позиция республиканцев в конгрессе по этому вопросу остаётся непоколебимой. В частности, во вторник они лишь повторили старые аргументы о том, что проблема насилия с применением огнестрельного оружия должна решаться с помощью усиления полиции, а не ограничения прав американцев.

В своё время продавить законы об оружии не смог даже бывший президент Барак Обама, который предпринял подобную попытку после массового расстрела 2012 года в начальной школе «Сэнди-Хук» в Коннектикуте, в результате которого погибли 20 детей и 6 взрослых. С тех пор на федеральном уровне в этом направлении не наблюдается никакого достойного упоминания прогресса, хотя эпидемия насилия с применением огнестрельного оружия никуда не делась.

Что же касается Байдена, то ещё в свою бытность сенатором он показал себя ярым сторонником введения запрета на штурмовое оружие, которое увенчалось успехом в 1994 году. Однако эта инициатива потеряла свою юридическую силу десять лет спустя и с тех пор не продлялась. Кроме того, Байден работал и над другими идеями по контролю над оружием, которые так и не удалость продавить в конгрессе. При этом помощники американского лидера характеризуют его как реалиста, который отлично понимает всю сложность ситуации.

Сторонники ужесточения законов о владении оружием надеются, что последние случаи массовых расстрелов подтолкнут администрацию Байдена к действиям.

«Думаю, что нет никаких сомнений в том, что принятие законов о безопасном владении оружием для Байдена — это незавершённое дело, — сообщил президент организации по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия Everytown for Gun Safety Джон Файнблатт, отметив как внушительный послужной список Байдена по этому вопросу, так и его роль в разработке ответа администрации Обамы после бойни в школе «Сэнди-Хук».

«Разумеется, борьба с пандемией была приоритетной задачей, — продолжил он. — Однако перед лицом роста уровня преступности и двух массовых расстрелов, которые произошли менее чем за одну неделю, администрация Байдена теперь должна править таким образом, как будто она занимает самую непоколебимую позицию по оружейной безопасности в истории».

Что же касается конкретных шагов, то, как отмечает газета, исполнительная ветвь власти США рассматривает вопрос классификации «стволов-призраков», которые фактически представляют собой наборы, позволяющие покупателю самостоятельно собирать полностью боеготовое огнестрельное оружие, притом что оно не имеет никакого серийного номера.

Группы по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия также подталкивают администрацию к тому, чтобы она уточнила формулировку «заниматься бизнесом» по продаже оружия. Согласно действующему законодательству, люди, которые «занимаются бизнесом» по продаже оружия, должны проверять биографию покупателей, однако в законе ничего не говорится о том, кто конкретно принадлежит к этой категории.