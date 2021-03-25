«Не только дорого, но и опасно» – FP объяснил, почему США стоит свернуть ядерный зонтик над Европой

США следует рассмотреть возможность сворачивания ядерного зонтика над территорией своих союзников, поскольку в нынешнем формате он не может в полной мере выполнять сдерживающую функцию, притом что такая стратегия чревата для Америки определёнными рисками, пишет Foreign Policy. Как отмечает журнал, хотя подобный шаг чреват уменьшением влияния США, он может отрезвить Китай и Россию, подтолкнув их к менее агрессивной политике, так как им придётся учитывать возможность пополнения клуба ядерных держав.



Reuters

Авторы недавнего доклада Чикагского совета по глобальным вопросам под названием «Недопущение распространения ядерного оружия и поддержка союзников Америки» сделали маленький шаг в довольно неожиданном направлении. Главный тезис этого документа звучит следующим образом: чтобы отбить у союзников США желание двигаться в сторону создания собственного ядерного оружия, Вашингтону необходимо побороть те сомнения, которые появились у партнёров Америки во время президентства Трампа, а также уверить их в том, что США по-прежнему готовы прийти к ним на помощь, пишет Foreign Policy.

Учитывая квалификацию и послужной список авторов доклада, большинство их выводов выглядит крайне убедительно. Однако в этом документе также содержался один любопытный пассаж: «Европе необходимо развивать ядерный аспект обороны, в том числе путём как сохранения и модернизации существующих ядерных средств НАТО, так и сотрудничества Франции и Великобритании в рамках расширения покрытия их ядерных сдерживающих средств на территории европейских союзников».

Почему же подобное утверждение выглядит настолько интригующе? Потому что авторы доклада фактически признали, что Европа в целом могла бы стать куда более безопасным местом, если бы она могла полагаться на собственные средства сдерживания, вместо того чтобы продолжать уповать на американский ядерный зонтик. Следовательно, если это утверждение справедливо для Европы, то оно вполне может быть справедливо и для других государств. Хотя авторы доклада выступают против пополнения клуба ядерных держав, из их слов явствует, что периметр сдерживания стал бы куда крепче, если бы государства, которые имеют дело с серьёзными внешними угрозами, не зависели от потенциала Дяди Сэма.

Подобная проблема далеко не нова. С самого начала атомной эры США пользовались ядерным оружием для сдерживания и защиты своих союзников. При этом Вашингтон стремился убедить потенциальных противников, что воспользуется своим колоссальным ядерным арсеналом в случае нападения на союзников.

Соответственно, американские лидеры немало потрудились на публичном фронте, чтобы увязать американский ядерный арсенал с обязательствами в рамках НАТО. США также развернули тысячи боеголовок на территории некоторых своих союзников. При этом — что очень важно — Вашингтон продолжал стремиться к безусловному «ядерному превосходству», благодаря которому первый удар ядерных сил ради защиты союзников имел бы больше шансов на успех. Вместо того чтобы стремиться к «минимальному сдерживанию», в рамках которого предполагалось наносить агрессору неприемлемый ущерб, американские военные и политики всегда пытались одержать победу в умозрительной ядерной войне.

Зачем это было нужно США? Во многом по той причине, что убедить окружающих в том, что вы без колебаний примените ядерное оружие для защиты союзника — это крайне непростая задача. Вполне можно представить себе президента США, который нажмёт на красную кнопку в ответ на прямую агрессию, которая угрожает независимости или самому существованию США. В конце концов, именно за этим и нужно ядерное оружие — для сдерживания экзистенциальных угроз. Идея в том, что для прибегающей к сдерживанию стороне её собственная независимость куда важнее, чем для агрессора — возможность эту независимость отнять.

Однако нанести ядерный удар ради своих союзников — а также убедить союзников в том, что вы действительно так поступите — куда сложнее. Одно дело — грозиться ядерным оружием, чтобы сохранить свою страну, и совсем другое — заниматься этим, чтобы спасти союзников от поражения. Ещё во времена холодной войны многие люди задавались вопросом: «А правда президент США поставит на карту Вашингтон или Чикаго, чтобы спасти Париж или Берлин»? Теперь мы знаем ответ на этот вопрос. По словам нескольких бывших американских чиновников, этого почти наверняка бы не произошло. Расширенное сдерживание по-прежнему может сработать, поскольку потенциальные агрессоры вряд ли смогут полностью избавиться от сомнений, однако оно далеко не так надёжно, как планы по ответному удару в случае атаки непосредственно на США.

Решение этой дилеммы — если это можно назвать решением — заключается в достижении безоговорочного «ядерного превосходства». Иными словами, если вы можете в пух и прах разгромить все ядерные силы противника первым же ударом, то и опасаться возмездия вам незачем. Следовательно, планы по использованию ядерного оружия для защиты союзника становятся куда более реализуемыми на практике.

Возможно, подобное решение хорошо в теории, но не на практике. И почему — понять нетрудно. Допустим, что вы, как президент США, оказались перед лицом серьёзного кризиса и ваш противник — это ядерная держава. Вооружённые силы приведены в полную боевую готовность, и есть вероятность, что конфликт может обостриться. Предположим, что ваши военные советники сообщат вам, что в случае если вы нанесёте первый удар прямо сейчас, то вы почти гарантированно уничтожите весь ядерный арсенал противника, избежав, таким образом, возмездия и поставив США в идеальную позицию для того, чтобы разрешить спор на своих условиях.

Разумеется, в таком случае вы спросите у них: «Можете ли вы это гарантировать? Вы абсолютно, на все 100 процентов уверены, что у врага не останется ни одного боеготового ядерного средства, и поэтому с нашей головы не упадёт ни один волосок?»

«Мы весьма уверены в успехе, — отвечают вам. — Однако есть небольшая вероятность, что некоторые ударные блоки противника уцелеют и достигнут территории США. Шансы не более чем 1:3».

В таком случае, даже если бы вас не беспокоил моральный аспект проблемы, связанный с приказом об уничтожении бесчисленного множества людей, вы бы действительно на такое пошли? Конечно, нет, потому что вы не захотите рисковать уничтожением Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Чикаго, Бостона или любого другого крупного города США — что может произойти, если первый удар окажется чуть менее эффективным, чем предполагают ваши советники.

Ядерный зонтик над союзниками США в Европе и Азии, возможно, имел какой-то смысл во время холодной войны, так как он был нужен как для защиты этих государств, так и для предотвращения распространения ядерного оружия. Однако ситуация в плане недопущения распространения ядерного оружия с тех пор изменилась: число ядерных держав увеличилось, в то время как некоторые страны (Индия, Пакистан и Великобритания) наращивают собственные арсеналы. При этом связи США с некоторыми их традиционными союзниками уже не так тесны, как это было во времена холодной войны, в то время как разногласия между ними продолжают расти, несмотря на все усилия администрации Байдена.

Следовательно, возникает очевидный вопрос: нужно ли США и в дальнейшем прикрывать союзников своим ядерным зонтиком, ведь угроза применения ядерного оружия ради защиты этих стран несёт в себе определённые риски.

Разумеется, признаёт Foreign Policy, ликвидация ядерного зонтика чревата некоторыми негативными последствиями. При таком сценарии государства, которые издавна привыкли полагаться на защиту со стороны США, могут усомниться в том, что Вашингтон их по-прежнему поддерживает. Кроме того, это может привести к уменьшению степени влияния США — хотя ликвидация ядерного зонтика не устранит их зависимость от других элементов американской мощи. Подобные шаги США могут также подтолкнуть несколько государств к собственным ядерным военным разработкам.

Тем не менее даже просто возможность того, что некоторые союзники США сами займутся собственным потенциалом сдерживания, может отрезвить Китай и Россию. Таким образом Пекин и Москва поймут, что их поведение оказывает влияние на стратегию соседей, которые вполне могут решить обзавестись ядерным оружием, чтобы нейтрализовать любые угрозы.

«Что бы Вашингтон в конечном счёте ни решил сделать со своим ядерным зонтиком, куда более важная задача — это отказ от склонности видеть в ядерном оружии впечатляющий маркер статуса, незаменимый инструмент державности или мощный рычаг влияния. Ядерное оружие чрезвычайно полезно для сдерживания прямых и полномасштабных атак на собственную страну, но не более того. Для этих целей великой державе не нужен огромный арсенал или какая-то гипотетическая возможность «сражаться и побеждать» в ядерной войне. Всё, что ей нужно, — так это арсенал, который способен пережить атаку противника и отплатить ему той же монетой. Правильно замаскированные или защищённые ядерные средства не должны находиться в постоянной готовности для нанесения удара. Из бомбы не надо делать культа, в то время как использовать её для защиты других — это не только дорого, но и может быть опасно», — подытоживает журнал.