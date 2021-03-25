Попавший под санкции Украины депутат Европарламента заявил росСМИ, что на него пытаются “оказать давление”

Депутат Европарламента Оливье Филипп, который после незаконного визита в Крым попал в Украине под санкции, заявил 25 марта российскому агентству “РИА Новости”, что считает произошедшее попыткой “оказать давление”.

За визит на оккупированный Россией полуостров в обход украинских пунктов пропуска в 2020 году под санкции попали в Украине три депутата Европарламента от Франции: Оливье Филипп, Виржини Жорон и Лакапель Жан-Лин.

Филипп заявил, что сожалеет об украинских санкциях и считает их “абсолютно нелегитимными”, отметив, что экономические ограничения нельзя вводить против депутата за его передвижения.

Французский депутат выразил намерение вместе с коллегами просить руководство Европарламента протестовать против “совершенно недопустимых” методов.

Российское агентство утверждает, что Филипп поддержал присоединение рыма к РФ, отметив, что на полуострове “меньше военных, чем в Париже”.

Среди ограничений, которые ввели в Украине против трех французов из-за визита в Крым – блокировка активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества, отказ в предоставлении и отмене виз, применение других запретов въезда на территорию Украины.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

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