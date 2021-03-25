В Луцке произошло ДТП с участием грузовика и маршрутки, семь человек госпитализированы

В Луцке Волынской области 25 марта в результате столкновения грузовика и маршрутного автобуса госпитализировали семь человек. Видео происшествия опубликовано на странице департамента муниципальной стражи Луцкого городского совета в Facebook.

По информации ведомства, авария произошла днем вблизи моста на улице Киверцевской.

“Водитель маршрутки №107 не убедился в безопасности своего маневра, а именно не пропустил автомобиль ЗИЛ, который двигался прямо по главной дороге, что привело к столкновению. На место происшествия сразу прибыли несколько экипажей полиции и экстренная скорая помощь. Поскольку есть пострадавшие”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/1601825886751100/videos/1514652122072591/

Агенство “Волинські новини” сообщило, что удара с грузовиком в маршрутке разбилось лобовое стекло, грузовик получил значительные механические повреждения, с него также высыпался песок.

На участке дороги, где произошла авария, затруднено движение транспорта, добавили в агенстве.

—