 

В Луцке произошло ДТП с участием грузовика и маршрутки, семь человек госпитализированы

25.03.2021, 16:20, Новости дня
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В Луцке Волынской области 25 марта в результате столкновения грузовика и маршрутного автобуса госпитализировали семь человек. Видео происшествия опубликовано на странице департамента муниципальной стражи Луцкого городского совета в  Facebook.

По информации ведомства, авария произошла днем вблизи моста на улице Киверцевской.

“Водитель маршрутки №107 не убедился в безопасности своего маневра, а именно не пропустил автомобиль ЗИЛ, который двигался прямо по главной дороге, что привело к столкновению. На место происшествия сразу прибыли несколько экипажей полиции и экстренная скорая помощь. Поскольку есть пострадавшие”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/1601825886751100/videos/1514652122072591/

Агенство “Волинські новини” сообщило, что удара с грузовиком в маршрутке разбилось лобовое стекло, грузовик получил значительные механические повреждения, с него также высыпался песок.

На участке дороги, где произошла авария, затруднено движение транспорта, добавили в агенстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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