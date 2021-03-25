 

Власти КНР запретили собирать избыточные данные о пользователях

25.03.2021, 16:18, Новости дня
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Власти Китая приняли постановление, в котором указали, какие именно данные могут требовать от пользователей разработчики 39 видов основных приложений.  Таким образом, регулятор пытается остановить сложившуюся практику требовать избыточную информацию за доступ к приложениям.

Ранее СМИ сообщали, что именно в Китае различные компании собирают больше всего данных о своих клиентах. При этом они требуют их в обязательном порядке, отказывая доступе тем, кто не готов предоставить личные данные в полном объеме.

Речь идет о кибербезопасности и охране персональной информации сотен миллионов людей, поясняют представители китайской власти. Новые правила вступают в действие первого мая текущего года.



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