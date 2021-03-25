 

Анонсированы переговоры Лукашенко и Тихановской

25.03.2021, 16:16, Разное
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Журналист рассказал, что переговоры будет вести Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) под руководством Швеции. По его словам, одним из требований к Александру Лукашенко станет немедленное освобождение и реабилитация всех политзаключенных.

Венедиктов отметил, что страны Евросоюза взяли на себя обязательство помочь Белоруссии во время переходного периода, в том числе и после проведения новых выборов президента. Большая поддержка будет оказана промышленным предприятиям, малому бизнесу, правозащитникам и независимой прессе.

В понедельник, 22 марта, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея и советника Госдепартамента США Дерека Шоле. Как уточнил Венедиктов, они обсудили сроки и условия проведения переговоров Лукашенко и Тихановской.

Отметим, что эта информация пока не была подтверждена ни властями республики, ни представителями оппозиции. На прошлой неделе Тихановская объявила о начале онлайн-голосования за переговоры с властью. Политик подчеркнула, что каждый голос – это шаг к государству, где интересы граждан уважают.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа прошлого года. По данным Центризбиркома, Александра Лукашенко поддержали 80% избирателей, а Светлану Тихановскую – 10%. Сторонники оппозиционера обвинили руководство страны в фальсификации голосования.



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