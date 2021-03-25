 

Финалисты ArtMasters покажут режиссерские работы в рамках “Ночи театров”

25.03.2021, 16:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зрителям покажут отрывок из спектакля “Летящие”. Попурри по монологам из классических произведений поставит режиссер Сергей Аронин при участии финалистов ArtMasters: художника по костюмам Ксении Ильиной, художника по гриму Натальи Никифоровой и других.

В обсуждении будут участвовать худрук театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгений Каменькович, худрук театра “Модерн” Юрий Грымов.

Еще два номера программы поставлены по мотивам произведений Александра Пушкина: отрывок из спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке» и отрывок из спектакля “Пир во время чумы”. В их постановке также участвуют финалисты чемпионата ArtMasters.

Директор театра «Школа драматического искусства», заслуженный работник культуры РФ Ольга Соколова положительно оценила опыт работы с чемпионатом АrtMasters.

“Знакомство с молодыми специалистами, способными участвовать в конкурсе и дойти до победы, – очень важно для театра, ориентированного на комплексное творческо-производственное развитие! В лице АrtMasters ШДИ обрел надежного профессионального партнера!” – сказала она.

По словам руководителя АrtMasters Борислава Володина, чемпионат направлен на создание площадки для соревнований и формирование творческого и профессионального взаимодействия молодых людей, делающих первые шаги в профессии.

“ArtMasters уникален тем, что собирает в одном месте признанных профессионалов своего дела и молодых специалистов, приглашает представителей государственных и коммерческих компаний из индустрии, чтобы на выходе молодые люди, участвовавшие в чемпионате, могли найти не только единомышленников, наставников, но и реальные рабочие проекты», – отметил он.

Показа спектаклей от АrtMasters начнется 27 марта в 19 часов по адресу улица Сретенка, 19. На сайте ШДИ 20 марта откроется регистрация на мероприятие.

В 2021 году подать заявку на участие в чемпионате АrtMasters можно с 5 апреля. Он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры и правительства Москвы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / В новых iPhone появится перископический зум-объектив

15.03 / Польза средиземноморской диеты «просачивается» от одного человека другим членам семьи

31.01 / Лукашенко создал себе информационный вакуум – аналитик Можейко

05.11 / Названы самые крупные очаги коронавируса в Подмосковье

27.08 / Светлана Лобода, Мария Миронова, Муся Тотибадзе и другие звезды поддержали акцию “Дети вместо цветов”

03.01 / Есть ли связь тела и души после смерти?

28.02 / Мнение: Где садисты чудовищнее?

22.07 / Мнение: Проверка ЮВО и ЗВО

17.01 / Мнение: Россия и США поменялись ролями, новости из Африки и ненужные Западу оппозиционеры

25.09 / В Москве у мужчины угнали машину с женой и ребенком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска