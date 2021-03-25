 

Ученые продегустировали побывавшее на МКС «космическое» вино

25.03.2021, 16:00, Разное
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Ученые оценили качество «космического» вина, выпив одну из 12 бутылок Chateau Petrus Pomerol, отправленных на Международную космическую станцию (МКС) год назад. Оказалось, что земное и космическое вина имеют существенные отличия.
Французский стартап Space Cargo Unlimited разработал миссию Vitis Vinum In Spatium Experimentia. В ее рамках на МКС в конце 2019 года были отправлены 12 бутылок вина в специальных цилиндрах, поскольку хранить алкоголь и стекло на станции строго запрещено. Исследователи хотели выяснить, как будет протекать процесс созревания и старения напитка, а также изучить поведение микроорганизмов в условиях невесомости. Кроме бутылок на МКС отправили образцы виноградной лозы сортов «мерло» и «каберне совиньон».

В итоге спустя год 12 бутылок вина и виноградные лозы вернулись на Землю. Оценить качество алкоголя пригласили сомелье Джейн Энсон из Института исследований вина и винограда. Оказалось, что космические условия не испортили вино Chateau Petrus Pomerol стоимостью 5000 евро. Оно лишь приобрело жжено-оранжевый оттенок и запах костра. Основное отличие от земного вина заключалось в том, что оно там, будто на три года быстрее созрело. Виноградные лозы аналогичным образом пережили путешествие в космос. Они даже росли быстрее по сравнению с контрольными образцами. По какой причине это произошло, исследователи сказать пока не могут.

Источник: naked-science.ru



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