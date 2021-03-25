Ученые продегустировали побывавшее на МКС «космическое» вино

Ученые оценили качество «космического» вина, выпив одну из 12 бутылок Chateau Petrus Pomerol, отправленных на Международную космическую станцию (МКС) год назад. Оказалось, что земное и космическое вина имеют существенные отличия.

Французский стартап Space Cargo Unlimited разработал миссию Vitis Vinum In Spatium Experimentia. В ее рамках на МКС в конце 2019 года были отправлены 12 бутылок вина в специальных цилиндрах, поскольку хранить алкоголь и стекло на станции строго запрещено. Исследователи хотели выяснить, как будет протекать процесс созревания и старения напитка, а также изучить поведение микроорганизмов в условиях невесомости. Кроме бутылок на МКС отправили образцы виноградной лозы сортов «мерло» и «каберне совиньон».

В итоге спустя год 12 бутылок вина и виноградные лозы вернулись на Землю. Оценить качество алкоголя пригласили сомелье Джейн Энсон из Института исследований вина и винограда. Оказалось, что космические условия не испортили вино Chateau Petrus Pomerol стоимостью 5000 евро. Оно лишь приобрело жжено-оранжевый оттенок и запах костра. Основное отличие от земного вина заключалось в том, что оно там, будто на три года быстрее созрело. Виноградные лозы аналогичным образом пережили путешествие в космос. Они даже росли быстрее по сравнению с контрольными образцами. По какой причине это произошло, исследователи сказать пока не могут.

Источник: naked-science.ru