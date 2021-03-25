Названы опасные ошибки людей при лечении коронавируса

Эксперт Елена Карева пояснила об опасных ошибках, которые допускаются людьми при лечении коронавируса. С того момента, как началась пандемия, прошел уже год, некоторые, заразившись COVID-19, предпочитают бороться с инфекцией самостоятельно, не обращаясь к врачам.

Важно понимать, что любой вирус может развиваться очень быстро и непредсказуемо, поэтому нельзя откладывать визит в больницу. Многие по каким-то причинам сами назначают себе КТ, начинают принимать антибиотики, но это делать не только глупо, но и опасно.

Если человек взаимодействовал с заболевшим COVID-19, но у него не развились симптомы болезни, то важно заняться постконтактной профилактикой. Для таких людей российский Минздрав разработал специальные рекомендации. Считается, что необходимо употреблять интраназальные интерфероны и умифеновир.

Принимать антибиотики и делать КТ без назначения врача строго запрещено. Прохождение томографии – лишняя лучевая нагрузка на организм.

Источник: www.kp.ru