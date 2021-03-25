Смартфон iQOO Z3 получит 120-Гц дисплей и быструю 55-Вт зарядку

Очередной смартфон своей фирменной линейки готов представить китайский премиальный суббренд Vivo компания iQOO. Z3 получит 120-Герцный дисплей, виртуальную дополнительную ОЗУ и быструю зарядку на 55 Ватт.

Свой новый премиальный смартфон готовится представить компания iQOO, специализирующаяся на выпуске высокотехнологичных аппаратов. Новинка от китайской марки, продолжающая линейку Z, оснащена экраном с высокой скоростью обновления изображения в 120 Герц. При этом дискретизация касаний здесь достигает 180-герцной отметки. Разрешение экрана в устройстве составляет 2408 на 1080 точек с плотностью пикселей в 480ppi, что соответствует формату Full HD+.

Кроме того, в новинке установлена однокристальная восьмиядерная мобильная платформа Snapdragon 786G от Qualcomm. Дополнять процессор будет чип оперативной памяти на 8 гигабайт. При этом iQOO Z3 получил UFS 2.2 флэш-накопитель встроенного хранилища девайса с возможностью выделения 3 гигабайт под виртуальную дополнительную ОЗУ. Восполнить мощность емкой аккумуляторной батареи можно с помощью быстрой зарядки на 55 Ватт. Кроме того, в аппарате присутствуют такие технологии, как Eagle Eye 2.0, Multi-Turbo 5.0, а также 4D Game Vibrations, система тактильной отдачи.

Главный объектив основной камеры получил разрешение 64 миллиона пикселей. Вместе с ним в прямоугольный блок с закругленными углами входят сверхширокоугольный и макро-датчики. Кроме того, iQOO Z3 записывает 4К-видео на скорости 60 кадров в секунду. Работает «с коробки» смартфон на последнем, одиннадцатом поколении операционной системы Android. Позиционироваться гаджет будет, как игровой, при этом о его стоимости пока ничего не известно.

Источник: megaobzor.com