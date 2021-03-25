 

Певица Манижа (Manizha) станет обликом России на ВДНХ

25.03.2021, 15:57, Разное
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По сообщению администрации парка ВДНХ в ходе реконструкции фонтана «Дружба народов» образ певицы Manizha (Манижа) станет прототипом для реконструкции статуи, символизирующей Россию.

– Эта замечательная девушка своей внешностью полностью отражает современное поколение россиян. Неудивительно, что реконструкторы изъявили желание лепить Россию с нее, она символ нашей, российской девушки, – заявил директор ВДНХ Иммомидин Сайчахфаров.

Глава группы реконструкторов, Ахлудин Маххмудалиебеков заверил, что обновленный фонтан будет радовать москвичей и гостей столицы уже с апреля этого года.

Напомним, что фонтан «Дружба народов» — один из символов не только ВДНХ, но и Москвы. Его композиция состоит из нескольких частей. Овальная чаша фонтана увенчана золотым снопом пшеницы, технической конопли и подсолнухов, сплетенных в большой сноп. Вокруг снопа стоят статуи 16 позолоченных девушек, символизирующие советские республики.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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