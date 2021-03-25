 

Скандалы: «Биотэк» теряет контракты

25.03.2021, 15:56, Разное
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«Фармстандарт» вместо компании Бориса Шпигеля станет поставлять «Спинразу» в президентский фонд «Круг добра»

Как выяснил Daily Storm, 23 марта тендер на поставку «Спинразы» для фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра» выиграл «Фармстандарт». Начальная цена контракта составляет почти 246 миллионов рублей. Единственным поставщиком препарата фонду ранее выступал «Биотэк» арестованного экс-сенатора от Пензенской области Бориса Шпигеля.

Единственную заявку на участие в тендере подало АО «Фармстандарт». Эта компания займется осуществлением поставок «Спинразы» (торговое название — «Нусинерсен») для фонда «Круг добра», созданного указом президента. Ранее «Нусинерсен» фонду поставляла компания «Биотэк», сумма контракта составляла почти 129 миллионов рублей.

Председателем АО «Фармстандарт» является Виктор Харитонин. «Фармстандарт» — крупнейшая фармацевтическая компания в России, основанная в 2003 году структурой Millhouse Capital, которая управляла активами Романа Абрамовича.

«Спинраза» — препарат для больных со спинальной мышечной атрофией (СМА). В 2020 году «Спинразу» внесли в перечень необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

5 января 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда «Круг добра» для поддержки детей с тяжелыми заболеваниями. Одна из задач фонда — обеспечение таких детей лекарственными препаратами. В 2021 году планировалось выделить 60 миллиардов рублей на поддержку фонда.

21 марта были задержаны губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, глава компании «Биотэк» Борис Шпигель и его жена Евгения Шпигель. По данным Следственного комитета, Иван Белозерцев подозревается в получении взятки от бывшего сенатора и главы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля. В 2020 году Иван Белозерцев получил взятку в размере 31 миллион рублей от Бориса Шпигеля и генерального директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. За взятки «Биотэк» обеспечивали конкурентными преимуществами при заключении государственных контрактов на поставку лекарств в Пензенской области.

Анастасия Карякина



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