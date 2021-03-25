Кандидатам в губернаторы Курской области запретили проживать за рубежом

Депутаты Курской областной думы скорректировали закон о выборах губернатора региона, указав, что кандидатом на этот пост может быть только постоянно проживающий в РФ гражданин.

Документ был принят на заседании облдумы, которое состоялось в четверг, 25 марта. Парламентарии внесли изменения в части 2 и 4 статьи 4 регионального закона «О выборах губернатора Курской области (руководителя Администрации Курской области)», закрепляющие требование к гражданину России, претендующему на должность главы региона, постоянно проживать в России, передает РИА «Новости».

Губернатор Курской области избирается сроком на пять лет. Следующие выборы главы региона должны состояться в 2024 году.