Российский спутник сделал фото заблокированного Суэцкого канала

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25.03.2021, 15:34, Новости дня
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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал сделанный из космоса снимок севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given.

«Снимок сделан спутником «Канопус В» орбитальной группировки «Роскосмоса», – отметил Рогозин происхождение снимка в своем Telegram-канале.

Один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел во вторник на мель в Суэцком канале. По предварительной информации, причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра. За сутки после инцидента контейнеровоз удалось частично снять с мели, но движение по Суэцкому каналу все еще полностью заблокировано. По некоторым данным разблокирование канала может занять несколько недель.

Из-за остановки движения по Суэцкому каналу застряли суда с более чем 10 млн баррелями нефти, из них 26% приходится на поставки из России. Стоимость попавших в пробку российских грузов оценивается примерно в 160 млн долларов.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, чем эта нештатная ситуация может быть полезна России. 



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