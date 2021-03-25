 

В новом открытом проекте геопространственная разведка США расскажет, чем занимается китайская армия

25.03.2021, 15:32, Новости дня
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В бюджете Национального агентства геопространственной разведки США на 2021 год заложено создание нового открытого проекта по китайской армии, пишет The Washington Times. В сотрудничестве с исследовательскими организациями ведомство будет изучать спутниковые снимки и публиковать доклады по оживлённой деятельности военных КНР, которые можно будет противопоставить «ложным заявлениям» Пекина.


Reuters

Национальное агентство геопространственной разведки США (National Geospatial-Intelligence Agency, NGA), которое занимается изучением спутниковых снимков для американского разведсообщества, готовит открытый проект по китайской армии и программе национальной безопасности. Такая инициатива предусмотрена бюджетом для разведки на 2021 финансовый год, пишет The Washington Times. 

 

По закону директор NGA вице-адмирал Роберт Шарп должен запустить проект по китайской армии уже к 25 июня текущего года. Для разработки программы агентство должно будет сотрудничать с различными исследовательскими организациями.

 

Как отмечает издание, на сегодня за геопространственной разведкой уже числится один подобный проект — сайт tearline.mil, на котором с 2018 года публикуются доклады, созданные на основе изображений с коммерческих спутников. Здесь можно встретить информацию по Северной Корее, китайским лагерям для уйгуров-мусульман, а также инициативе Пекина «Один пояс — один путь», которую американские власти называют «прикрытием» для глобальной экспансии правящей Коммунистической партии КНР. 

 

Программа Tearline позиционируется как «модель прозрачности в сфере разведки», которая подразумевает тесное сотрудничество между NGA и исследовательскими организациями. Агентство приобретает снимки с коммерческих спутников, передаёт их для изучения специалистам, помогает собственной информацией, а затем публикует результаты общей работы в открытом доступе. 

 

В рамках нового проекта ведомство под руководством вице-адмирала Шарпа будет анализировать спутниковые снимки деятельности Китая, которая «представляет угрозу национальной безопасности США», и публиковать полученные доклады. Как сказано в законе о бюджете, основной целью программы будет «любая примечательная активность сухопутных, морских, воздушных и ракетных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК)». 

 

Кроме того, американская геопространственная разведка должна будет присматривать и за Силами стратегического обеспечения НОАК, относительно новым видом китайских вооружённых сил, который отвечает за войну в киберпрострастве и космосе. Также в список целей NGA попали Народная вооружённая милиция — внутренние войска КНР — и Береговая охрана с её активностью в Южно-Китайском море. 

 

По данным The Washington Times, с помощью геопространственной разведки конгресс хочет отслеживать территориальные притязания Пекина в Южно-Китайском море. Помимо этого, США интересует более масштабная активность КНР в Индийском океане и прочих морских регионах. 

 

Геопространственная разведка будет держать руку на пульсе угрозы в сфере здравоохранения на случай «вспышек болезней в Китае с потенциалом перерастания в пандемию». В дополнение к этому Америка собирается отслеживать деятельность КНР, связанную с изменением климата и нанесением вреда окружающей среде. 

 

Программа будет осуществляться в течение следующих 10 лет, добавляет издание. 

 

Снимки с коммерческих спутников уже показали ряд важных аспектов деятельности НОАК, включая подводный тоннель для китайских субмарин в районе острова Хайнань, работу над авианосцем на верфи, расширение первой иностранной военной базы КНР в Джибути и муляжи тайваньских правительственных зданий, якобы свидетельствующие о том, что Пекин готовится к нападению на остров. 

 

По мнению бывшего директора разведки Тихоокеанского флота США Джима Фэнелла, федеральная открытая программа по китайской армии необходима в срочном порядке. «Они опоздали как минимум лет на пять, особенно если смотреть, что сейчас делает Программа НОАК по изучению стратегической ситуации в Южно-Китайском море», — прокомментировал Фэннел. 

 

Как объясняет The Washington Times, упомянутая инициатива Китая представляет собой «пропекинскую сеть преимущественно китайских академиков и отставных военных, которые продвигают официальную позицию КНР о том, что большая часть Южно-Китайского моря является её морской территорией». Фэннел считает, что распространение информации о деятельности Пекина в регионе «не только хорошо для демократии, но и умно с точки зрения дипломатии».

 

«Предоставление широкого доступа к подобной информации поможет противостоять ложным китайским заявлениям о том, что действия Америки являются главной причиной нестабильности в западной части Тихого океана», — уверен экс-директор разведки Тихоокеанского флота США.



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