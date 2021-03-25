Здоровье пациентов бостонской больницы охраняет робособака

В отделении неотложной помощи Женской больницы Бригхэма в Бостоне службу несёт робособака, передаёт CNN. Она позволяет врачам дистанционно взаимодействовать с пациентами, больными коронавирусом, и фиксирует частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови. Кроме того, робот повышает настроение всем обитателям больницы.

«Доктор Спот, пожалуйста, явитесь в приёмное отделение», — можно услышать в Женской больнице Бригхэма в Бостоне.

ДЖОВАННИ ТРАВЕРСО, старший преподаватель Массачусетского технологического института: На самом деле в отделении неотложной помощи числится робот.

Робособака с планшетом вместо головы освещает лица врачей отделения улыбкой и позволяет им взаимодействовать с пациентами, больными коронавирусом, с безопасного расстояния.

ДЖОВАННИ ТРАВЕРСО: Она оснащёна камерами, которые способны фиксировать такие жизненно важные показатели, как частота сердечных сокращений, частота дыхательных движений и уровень кислорода в крови.

Но они не намерены усиленно тестировать робототехнику, в большей степени они интересуются тем, как пациенты примут доктора Спота. Робособаку от компании Boston Dynamics очеловечивают с помощью танцевальных видео и, в более ранней версии, роликов, где она тянет упряжку Санта Клауса. В прошлый раз мы вспоминали доктора, у которого есть робособака. Доктор Кто играл с ней в шахматы.

РОБОСОБАКА: Твой ход, быстрее.

ДОКТОР: Я знаю, что это мой ход. Не свети мне в глаза.

Доктор Спот никому не светит в глаза, но разве вы бы хотели, чтобы он бросился на вас, когда вы больны?

ДЖОВАННИ ТРАВЕРСО: Я думаю, мы как раз хотели избежать такого риска.

Старший преподаватель Массачусетского технологического института Джованни Траверсо утверждает, что робособака была на связи с 40 пациентами.

ДЖОВАННИ ТРАВЕРСО: Робот выглядит, как собака. Вы знаете, я думаю, что собаки тоже терпимо относятся ко многому. И поэтому на самом деле их приняли с большим позитивом.

В отличие от предыдущей демоверсии. Джованни Траверсо утверждает, что в отделении неотложной помощи не случилось ни одного происшествия. Некоторые интернет-пользователи представили, какие дьявольские послания может однажды передать доктор Спот. «Наши записи показывают, что вы использовали все доступные жизненные доллары. До свидания». Но, по крайней мере, у доктора Спота нет комплекса Бога. Наконец, врач без эго. У вас есть эго, доктор Спот?

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 23 марта 2021 год.