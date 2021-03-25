В Германии призывают ЕС ускорить закупку «Спутник V»

Берлин обратился с просьбой к Еврокомиссии как можно скорее начать процедуру закупки российской вакцины, пишет Politico со ссылкой на немецкого чиновника. По его мнению, вопрос об одобрении вакцины «Спутник V» на общеевропейском уровне может быть поднят на ближайшем саммите лидеров ЕС.



Reuters

Германия призывает Брюссель начать закупки российской вакцины «Спутник V» на общеевропейском уровне. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного немецкого чиновника.

«Мы попросили Еврокомиссию начать процедуру закупок «Спутника V», — заявил журналистам этот чиновник на брифинге в Берлине. Он добавил, что организация «находится в процессе запуска этой процедуры».

По словам чиновника, комиссия должна сначала «прощупать почву» в европейских столицах. Ведь прежде чем начинать переговоры по объёмам закупок, необходимо понять, какие именно страны ЕС заинтересованы в приобретении российской вакцины.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) получило первые данные о «Спутнике V» в начале этого месяца. На этой неделе глава регулирующего органа Эмер Кук заявил, что его представители намерены проинспектировать объекты, где производится российская вакцина от COVID-19.

Немецкий чиновник считает, что первые шаги процедуры закупок «Спутника V» в ЕС могут начаться параллельно с проверкой EMA. «Мы сочли бы правильным, если бы переговоры были начаты незамедлительно и прямо сейчас», — подчеркнул он.

При этом чиновник отметил, что официальные переговоры с Москвой ещё не начались. «Я считаю, что в ближайшем будущем это также будет снова обсуждаться на политическом уровне», — заявил он, подразумевая потенциальные дискуссии по этому вопросу на виртуальном саммите лидеров ЕС в четверг и пятницу.

Вопрос о разрешении использования российской вакцины вызывает недовольство у некоторых членов ЕС. Так, премьер Литвы Ингрида Шимоните утверждала, что «Спутник V» имеет своей целью «расколоть» европейский блок. Другие страны, включая Венгрию и Словакию, напротив, не увидели в российской вакцине какой-либо опасности и закупили её, не дожидаясь одобрения EMA.

Переговоры по соглашениям о предварительных закупках должны поддержать как минимум четыре члена ЕС. В комментарии Politico представитель Еврокомиссии не исключил, что блок может «принять решение о расширении портфеля вакцин».