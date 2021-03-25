Демократы и их СМИ пользуются трагедиями для проталкивания нужных им идей

Представители Демократической партии США поспешили воспользоваться произошедшими на этой неделе в стране массовыми убийствами для того, чтобы потребовать принятия новых законов, ужесточающих контроль за оборотом огнестрельного оружия, передаёт Fox News. По мнению ведущего канала Джесси Уотерса, аналогичную стратегию применяют и верные левым СМИ — они освещают трагичные инциденты крайне тенденциозно, проталкивая таким образом нужную им повестку.

Байден и демократы призывают ужесточить контроль над оборотом оружия после трагедии со стрельбой в Колорадо, унёсшей жизни 10 человек, включая полицейского.

Власти называют подозреваемым 21-летнего Ахмада Алиссу. Ему предъявлены обвинения в десяти убийствах с отягчающими обстоятельствами. Кроме того, власти ведут работу по выяснению мотива. Как сообщается, брат преступника утверждает, что у того были проблемы с психическим здоровьем.

Не дожидаясь, пока станут известны все факты, президент Байден призывает принять новые оружейные законы.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Понятно, что вы попросите меня высказать соображения по поводу того, что и почему произошло. Я сейчас не буду этим заниматься, потому что мы ещё не располагаем полной информацией… Но, хотя мы по-прежнему ждём новых сведений о стрелке, о его мотиве и об оружии, которое он использовал… мне не нужно ждать ещё минуту и уж тем более час, чтобы принять разумные меры, которые спасут жизни людей в будущем, и призвать к действию моих коллег в палате представителей и сенате. Мы можем опять-таки наложить в стране запрет на реализацию штурмового оружия и магазины повышенной ёмкости… Мы можем закрыть лазейки в нашей системе проверки биографических данных (покупателей оружия. — ИноТВ).

Белый дом также заявляет, что президент может издать указ об оружии. А демократы в сенате избрали тот же подход, что и Байден, и воспользовались ранее запланированным на это утро слушанием по насилию с применением огнестрельного оружия, чтобы потребовать новых законов. Вот что главные инициаторы заявили впоследствии.

ЧАК ШУМЕР, лидер большинства в сенате США: Республиканцы, по-видимому, враждебно относятся даже к тому, чтобы просто обсуждать эпидемию насилия с применением огнестрельного оружия. Как в начале эпидемии COVID, их стратегия — преуменьшать проблему и надеяться, что она уйдёт сама.

РИЧАРД ДУРБИН, сенатор США: Работы много, и пока мы её не сделаем, будут по-прежнему гибнуть невинные люди.

ПАТРИЦИЯ МЮРРЕЙ, сенатор США: Много лет нас блокировало республиканское руководство и его «группы особых интересов». Теперь мы можем действовать. И мы будем действовать.

Попросим всех присутствующих прокомментировать. Можно начать с вас, Джесси? Ваша реакция на стрельбу и на немедленно последовавшие призывы к принятию новых законов.

ДЖЕССИ УОТТЕРС, ведущий Fox News: Во-первых, я искренне соболезную родственникам погибших. Штат Колорадо только что — буквально в прошлом году — отменил смертную казнь на законодательном уровне, поэтому, к сожалению, этого человека не поджарят на электрическом стуле, как он того заслуживает: его будут до конца жизни обеспечивать местные налогоплательщики.



Между тем, СМИ в плане освещения смертей на прошлой неделе проявили себя с наихудшей стороны. Сначала они принялись называть преступника, который расстрелял людей в спа-центре, пользуясь пистолетом, «сторонником превосходства белой расы», вышедшим на тропу войны с азиатами — вот только в итоге было установлено, что на самом деле это был душевнобольной эротоман, который вздумал убивать прежде всего женщин, а не азиатов. Потом появился ещё один, возможно, душевнобольной стрелок с винтовкой AR, которым, предположительно, руководила ненависть к Трампу, — и СМИ стали проталкивать нарратив о необходимости ужесточить контроль за оборотом оружия.

Ну а за последние три дня в Чикаго подстрелили 30 человек, и там речь шла в основном о насилии афроамериканцев против афроамериканцев — и что же мы слышим от СМИ? А ничего, нет у них нарратива, они решили вообще об этом не рассказывать.

Так что становится понятно, как пресса эксплуатирует эти трагичные сюжеты, не обращая никакого внимания на факты, и разделяет нас по расовому признаку, чтобы, по сути, контролировать наши действия и на этом наживаться.

Дата выхода в эфир 23 марта 2021 года.