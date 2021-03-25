Трюдо о Путине: Ему не слишком интересно, что о нем думает западный мир

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил 24 марта в эфире радиостанции SiriusXM, что президент РФ Владимир Путин ответственный “за всякие виды ужасных вещей”, потому что “его поведение продолжает это демонстрировать”. Об этом Трюдо сказал, отвечая на вопрос о высказываниях президента США Джо Байдена о Путине, пишет Le Figaro.

В качестве примера Трюдо навел аннексию РФ украинского Крыма в 2014 году, “серьезные кибератаки, за которые он несет ответственность, и попытки дестабилизировать наши демократии”.

По мнению Трюдо, Путину “не слишком интересно, что о нем думает западный мир или Канада”. Он “будет смотреть на вас и говорить все, что ему удобно в любой момент”, поделился впечатлением о Путине премьер-министр Канады. Глава Кремля не является “ни опорой, ни другом” Канады, резюмировал Трюдо.

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, президент Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы.

По данным разведки США, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году и ее лично санкционировал Путин.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”.

24 марта Министерство иностранных дел Канады ввело санкции против девяти российских чиновников из-за отравления и приговора оппозиционеру Алексею Навальному.

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