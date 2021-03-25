 

Шифрин рассказал, какая у него пенсия и почему составил завещание

25.03.2021, 15:26, Новости дня
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65-летний российский артист Ефим Шифрин в интервью российскому изданию StarHit рассказал, что вышел на пенсию пять лет назад, а размер его пенсионного пособия составляет 13 тыс. руб. (около 4,8 тыс. грн).

По словам Шифрина, если бы он был неработающим пенсионером, то размер пособия мог быть больше. Он отметил, что если бы в свое время “не отнекивался от званий”, то сейчас также имел бы надбавку не мене 30 тыс. руб. (порядка 11 тыс. грн).

Актер отметил, что уже позаботился о завещании, так как считает, что “тем, кто наследует, не должны доставаться лишние хлопоты”.

Шифрин – советский и российский актер, режиссер и ведущий. Он родился в 1956 году в Магаданской области. Личную жизнь он не афиширует.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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