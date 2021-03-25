Случевский: Для сборной Украины ничью с Францией и в турнирном, и в психологическом плане без преувеличения можно приравнять к победе

Достойный старт.

Стартовый матч национальной сборной Украины с действующими чемпионами мира и вице-чемпионами Европы французами, да еще на их поле, мало кому из поклонников желто-синих придавал оптимизма. Свидетельство тому – сплошное “вывешивание белых флагов” со стороны тех, кто из бывших и нынешних знаковых людей футбола заодно претендует на давно униженный статус экспертов.

Однако буду объективным – тому способствовали минимум три обстоятельства. Серьезный удар под дых нашим от “синих” в октябре минувшего года – 1:7, а от такого отходить нелегко. Далее, несомненно, более высокий класс индивидуальной игры хозяев, там незвездных футболистов практически нынче и нет, не буду перечислять их фамилии. Напомню лишь клубы “первого международного ряда”, которые вчера представляли хозяева с учетом троих, вышедших на замену: “Бавария” – три игрока, ПСЖ, “Барселона”, МЮ и “Челси” – по два, “Ювентус”, “Реал” и “примкнувший к элите” “Тоттенхэм” – по одному. У нас же топ-клубы планеты – “МанСити” – представлял лишь дебютант в роли капитана команды Александр Зинченко.

Третий объективный фактор – лазарет. У французов все звезды здоровы, разве что Дешам осторожничал, выпустив на замену, а не в стартовом составе только оправившегося от травмы Поля Погба. В украинской дружине по этой причине отсутствовали минимум два ключевых футболиста: лидер опорной зоны Тарас Степаненко и завоевавший себе прочное место в основе сборной Виктор Цыганков. Напомню, что как раз Витя и забил единственный гол в ворота французов в той кошмарной встрече осенью минувшего года.

Опять же не забудем фактор своего поля, хотя при отсутствии зрителя на трибунах он все же не столь убедительный.

Какие ответные меры мог предоставить тренерский штаб Андрея Шевченко? Пожалуй, лишь две: серьезно подготовить команду психологически и… удивить какой-то тактической новацией. Считаю, что с обеими задачами наши коучи справились.

Игра наших ребят показала, что никакой закомплексованности перед чемпионами мира не было, как и не было никакого “автобуса”, хоть одноэтажного, хоть двухэтажного. А была плотная, компактная игра во всех зонах поля, высочайшая концентрация каждого футболиста в желтой футболке. И это при отрицательных показателях статистики: ноль угловых у ворот Уго Льориса при 12-ти у ворот Георгия Бущана, сумма ударов в створ и в сторону ворот также не в нашу пользу: три против 13. Но это тот самый случай, когда количество вовсе не перешло в качество.

Тактический сюрприз от наших тренеров был, даже два: игра в три центральных защитника – Забарный – Кривцов – Матвиенко – положительно сказалась на уверенности и эффективности обороны сборной Украины. И это с учетом, что ни “Динамо”, ни “Шахтер”, чьи игроки и составили эту связку, не играют с тремя центрбеками. Далее: возможно, продуманно загодя, а возможно, из-за отсутствия Цыганкова желто-синие играли без номинальных вингеров. И тут вся ответственность за игру “от флажка до флажка” легла на крайних защитников: Миколенко и Караваева. Виталия особенно представлять в этом плане нет нужды, хотя совсем недавно к нему были претензии. Но этот матч доказал, если спад игры и был, то он проходит. Александр же, смело утюжа правую бровку, доказал, что при всей несопоставимости уровня игры соперников в последних матчах – “Руха” и сборной Франции – его удачная игра против них вовсе не случайна. На стадионе в “Сен-Дени” именно он организовал результативную атаку.

Игра нынешних лидеров нашей дружины – Малиновского и Зинченко – была на их уровне и никого не удивила. Хотя Зина и проиграл единоборство с Гризманном на своей родной в “МанСити” позиции левого оборонца, после чего Антуан распечатал наши ворота, но вспомним – самый первый опасный удар для Льориса уже на третьей минуте нанес именно Саша.

Кто еще у нас сыграл выше ожидаемого уровня? Признаюсь, честно волновался за Георгия Бущана с учетом прошлогоднего 1:7 на этом же стадионе. Нет, Жора сам играл уверенно, передавал уверенность партнерам, и, что было приятно смотреть, наш кипер очень аккуратно и адресно выдавал первые пасы своим полевым игрокам.

Справился с соперниками в опорной зоне в отсутствие Степаненко Сергей Сидорчук. Конечно, Сергею и повезло, что после его удара гол хозяевам был забит рикошетом от ноги защитника Преснеля Кимбембе.

Самым же эффективным футболистом в нашей команде лично я считаю Николая Шапаренко. Того, в ком серьезного созидателя и конструктора не видели предшественники Луческу в “Динамо”, но потенциал которого четко увидел Мирча. А, главное, что Коля сейчас играет не просто изобретательнее, чем раньше, но, прежде всего, увереннее берет на себя лидерские обязанности и ответственность. Так держать!

Главные выводы: нужный результат добыла вся команда, а не отдельные футболисты, и, конечно, ее тренерский штаб.

Вроде, всего лишь ничья. К тому же, на самом старте отборочного цикла к чемпионату мира. Но и в турнирном плане, и в психологическом она без преувеличения может быть приравнена к победе. Сейчас в домашних матчах с Финляндией и Казахстаном необходим максимум добытых очков. Впрочем, ребята это понимают лучше нас.

Источник: “ГОРДОН”

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—