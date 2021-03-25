 

В Чернигове могут ужесточить карантин с 26 марта. Запасы кислорода в больницах города находятся на пределе

25.03.2021, 15:26, Новости дня
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В Чернигове хотят ужесточить карантин с пятницы, 26 марта, сегодня по этому поводу пройдет заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил мэр города Владислав Атрошенко. Его цитирует пресс-служба местного горсовета 25 марта.

“Предлагаю провести городскую комиссию по техногенно-экологической безопасности и определиться с ограничительными мерами, которые я предлагаю ввести не с понедельника, а с пятницы. В связи с серьезным приростом количества больных, их уже более 230. Во вторник я объявил о том, что если будет 230 госпитализированных с подтвержденным диагнозом [COVID-19], мы будем вводить в городе ограничительные меры”, – проинформировал он.

Мэр Чернигова полагает, что в его городе нет проблем с больничными койками. По его словам, в городских больницах стоят тысячи свободных коек. Но при увеличении количества больных врачи не смогут работать 24 часа в сутки, отметил он.

“Точнее, могут и работают, но не семь дней в неделю. Им также нужна передышка, они также болеют. И второй критерий, по которому город не вытягивает большое количество больных, – это производство кислорода. Даже на тех 336 коек в ковидных отделениях городских больниц, которые подключены к кислороду, по его запасам для обеспечения всех нуждающихся кислородной поддержки, мы находимся на пределе. Если при первой-второй волнах городские больницы обходились несколькими десятками подключенных к газовым аппаратам, то сегодня пациентов уже более 140”, – рассказал городской голова.

В Черниговской области уровень госпитализации больных COVID-19 составляет более 80%, и он постоянно растет. На сегодня в медучреждениях на лечении находится 736 человек и занята 61% койко-мест, говорила глава Черниговской ОГА Анна Коваленко.

В Украине последние недели растет заболеваемость COVID-19. 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса.

По состоянию на утро 25 марта в Украине с начала эпидемии подтвердили почти 1,6 млн случаев коронавирусной инфекции. Скончалось от COVID-19 более 31 тыс. пациентов а выздоровело 1,28 млн человек. В Черниговской области выявили более 40 тыс. больных. Умерли от этой болезни 732 человека, а выздоровели почти 33 тыс., свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны Украины. 

В Украине, по данным Минздрава, в “красную” зону попали Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области. В “желтой” зоне – только Херсонская область, все остальные регионы – в “оранжевой”.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что если ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине начнет ухудшаться, возможен новый локдаун. Об этом же предупреждал и Шмыгаль. Если большинство областей будет в “красной” зоне, правительство введет локдаун по всей стране, заявлял он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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