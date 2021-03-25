 

Зеленский: Без СБУ долгожданное для украинцев восстановление справедливости было бы невозможно

25.03.2021, 15:26, Новости дня
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25 марта, в 29-ю годовщину основания Службы безопасности Украины, президент Владимир Зеленский перечислил актуальные задачи спецслужбы. Видеообращение главы государства опубликовано в Facebook.

“Защита государственности, конституционного строя и территориальной целостности. Борьба с терроризмом во всех проявлениях. Реформа и преобразования СБУ в соответствии с моделью лучших мировых спецслужб. Подготовка к деоккупации Донбасса. Это – стратегические задачи, которые остаются актуальными для СБУ”, – сказал Зеленский.

Он выразил уверенность, что СБУ “работает не для красивой статистики и не для собственной славы, а ради славы Украины”.

“Среди побед, о которых я хочу подчеркнуть, есть и те, где сотрудники спецслужбы несправедливо могли остаться для граждан “за кадром”. Хочу отметить высокую заслугу Службы безопасности Украины в сборе и подготовке материалов для последних решений СНБО (Совета нацбезопасности и обороны. – “ГОРДОН”). Без работы СБУ долгожданное для украинцев восстановление справедливости было бы невозможно”, – считает глава государства.

https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2779950962255262/

Ряд последних решений на заседаниях СНБО Украины принимались на основании материалов СБУ. В частности, это касается введения санкций против беглого экс-президента Виктора Януковича, возврата ПАО “Мотор Січ” в собственность государства, санкций в отношении нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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