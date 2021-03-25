 

ОАК: БПЛА “Охотник” и Су-57 могут использоваться совместно

25.03.2021, 15:06, Разное
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Истребитель пятого поколения Су-57 может использоваться совместно с ударным тяжелым БПЛА «Охотник». По данным ОАК, применять подобный тандем будут для поражения целей, а также при сетецентрическом взаимодействии.
Беспилотный летательный аппарат С-70, более известный как «Охотник», уже в 2024 году должен появиться в воздушном флоте ВВС Российской Федерации. На данный момент последние работы по его производству и оснащению ведут специалисты копании «Сухой» по заказу Министерства обороны России. Как оказалось, боевой беспилотник может функционировать не только отдельно от другой техники. По данным представителей Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в группу Ростех, «Охотник» можно задействовать вместе с другими истребителями или бомбардировщиками и гибридными авиасудами, например, Су-57.

Уже сейчас сотрудники предприятия разрабатывают сразу несколько разноплановых концепций. Они обеспечат комплексам пятого поколения условия для более широкого спектра их применения в зависимости от поставленных перед военнослужащими задач. Одним из таких сценариев является совместная эксплуатация самолетов и беспилотников.

Новая схема даст возможность использовать БПЛА под командой пилотируемого аппарата для поражения воздушных и наземных целей в формате сетецентрического взаимодействия. Современная тактика ведения воздушных боев предусматривает совместную работу не только самолетов различной направленности и беспилотников, но и большого арсенала наиболее инновационного оружия. В будущем, как пишет «Ньюинформ», в авиаполки будут поступать на вооружение как модернизиованные истребители и бомбардировщики, так и тяжелые беспилотные устройства.

Источник: newinform.com



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