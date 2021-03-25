Невидимый объект с мощной гравитацией разрывает ближайшее к Земле звездное скопление

Ученые заявили, что ближайшее к Солнечной системе звездное скопление разрывает на части невидимая сила. К такому выводу они пришли, поскольку заметили, что процесс сопровождается не только обычными явлениями, но и гравитационными аномалиями, возникающими из-за массивного, но невидимого объекта.

Разрушение звездного скопления зафиксировал спутник Gaia, данные которого изучили астрофизики. Они полагают, что на скопление звезд губительное воздействие оказывает невидимая темная материя, имеющая колоссальную массу. Учитывая нестабильный характер скоплений, невидимый объект лишь ускорил процесс разрыва.

По словам ученых, звездные скопления рано или поздно, но все же разрушаются. К этому приводит нестабильное внутреннее гравитационное взаимодействие и влияние галактических приливных сил. В итоге звездное скопление вытягивается, образуя приливный поток.

Главной задачей спутника Gaia является картографирование галактики Млечный Путь. Он проводит вычисления сразу в трех измерениях, это позволяет ему создавать карту максимальной детализации и высокой точности.

Источник: glas.ru