Стало известно, когда и на каком канале выйдет новый «Дом-2»

В Сети появилась информация о возобновлении телешоу «Дом-2», Ранее опубликованные Ольгой Бузовой инсайды о том, когда и на каком канале выйдут новые эпизоды, оказались верными.

Популярное реалити-шоу «Дом-2» выходило на российском телеканале ТНТ с 2004 по 2020 год. Передача многим запомнилась своими яркими участниками и громкими скандалами. Однако в декабре, после 16 лет ротации в телеэфирах, было объявлено о завершении съемок. При этом многие зрители были уверены, что программа с таким количеством фанатов не может не иметь продолжения. Сейчас в Сети обнародовали информацию о продолжении шоу.

Вместе с приходом новых участников в реалити останутся и наиболее яркие звезды прошлых сезонов. Ведущие в проекте также не менялись, телеканал решил не рисковать с приглашением малоизвестных персонажей. Предыдущие выпуски вели такие отечественные звезды, как Ксения Собчак, Ольга Орлова, Ксения Бородина, Андрей Черкасов, Влад Кадони и другие селебрити. Стал «Дом-2» площадкой для покорения вершин шоу-бизнеса и для многих участников. Возрожденная телестройка обещает быть не менее интересной и интригующей.

Как оказалось, трансляцию эпатажной передачи будет вести телеканал «Ю». Его руководство надеется вернуть былую популярность проекту, для этого сотрудники студии уже сейчас снимают первые выпуски. Их поклонники «Дома-2» увидят уже в апреле. Стоит отметить, что, как сообщают «Народные новости России», ранее о продолжении шоу сообщала в интернете Ольга Бузова, его экс-участница, ее информация оказалось верной.