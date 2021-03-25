ВДВ решили опробовать новые парашютные системы на учениях «Запад-2021»

Воздушно-десантные войска (ВДВ) на стратегических учениях «Запад-2021» апробируют перспективные управляемые парашютные системы, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

«Всего в текущем году в ВДВ планируется провести свыше 2,5 тыс. мероприятий, направленных в том числе на качественную подготовку к стратегическому учению «Запад-2021», – передает ТАСС слова Шойгу.

Он сообщил, что в ходе этих маневров «впервые будет осуществлена выброска парашютно-десантного батальона на БМД-4М с применением современных средств десантирования, проведена апробация перспективных управляемых парашютных грузовых систем».

«В целях укрепления международного военного сотрудничества ВДВ совместно с армиями иностранных государств примут участие в 55 мероприятиях в РФ и за ее пределами, включая семь учений», – сообщил Шойгу.

Министр отметил, что деятельность Воздушно-десантных войск направлена не только на повышение боевого потенциала, но и на совершенствование системы управления, развитие объектов инфраструктуры, в частности в Крыму, Псковской и Омской областях.

Ранее Шойгу анонсировал создание новых полков ВДВ.