Меньше всего украинцы доверяют вакцинам от COVID-19, которые произведены в России – опрос

Среди всех вакцин от COVID-19 украинцы меньше всего доверяют российским препаратам. Об этом свидетельствуют опубликованные 25 марта результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”.

Доверяют вакцинам из РФ 17% опрошенных, 58% – не доверяют.

Наибольшим доверием у украинцев пользуются вакцины от коронавируса из Великобритании (52% доверяют, 19% – нет), стран Европейского союза (51% и 21% соответственно) и США (50% и 22%).

Вакцинам, произведенным в Индии доверяют 30% опрошенных, не доверяют – 45%. Китайским препаратам доверяют 17% респондентов, 35% – нет.

Опрос проводился 18–19 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 1500 респондентов методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.

Согласно результатам опроса “Рейтинга”, 41% украинцев выступают против вакцинации от COVID-19.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, в течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

За минувшие сутки прививки от коронавируса в стране получили 18,5 тыс. человек.

В Украине с начала эпидемии подтвердили почти 1,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 31 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело более 1,28 млн человек.

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