 

Samsung выпустит смартфон с экраном, складывающимся в три раза

25.03.2021, 14:31, Новости дня
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Информация об этом появилась почему-то не в корейских, а в японских СМИ. Компания Samsung, как стало известно, собирается вскоре представить смартфон, экран которого можно сложить в три раза. Внешне это напоминает гармошку.

Вместе с экраном можно сложить и разложить и сам корпус устройства, который изгибается на петлях. Речь идет о новой модели Samsung Galaxy Z, сообщают источники.

Сотрудники компании подтвердили данную информацию, фактически анонсировав выход нового смартфона. Напомним, что ранее Samsung уже разработал две гибкие модели. Маркетологи полагают, что именно такие устройства будут в тренде ближайшего года. О дате выхода новой модели пока ничего не известно.



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